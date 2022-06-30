Число стобалльников по ЕГЭ в Ставропольском крае достигло 60

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Число стобалльников по ЕГЭ в Ставропольском крае в 2022 году достигло 60, заявил министр образования региона Евгений Козюра.
Число стобалльников по ЕГЭ в Ставропольском крае достигло 60
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Порядка 10 тыс. наших выпускников сдали Единый государственный экзамен. В целом мы остаёмся на уровне прошлого года, а по некоторым показателям даже немного поднялись», — сказал Козюра.

Он отметил, что в этом году выпускники предпочитали профильную математику, физику и химию.

Также стало известно, что на общегородском выпускном в Нижнем Тагиле лучшие ученики получили медали «За особые успехи в учении», передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Участниками мероприятия стали более 1,4 тыс. школьников, родителей, учителей, руководителей образовательных учреждений.

Ранее в Тюменской области рассказали о мерах поддержки выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

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