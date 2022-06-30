Врач Ибрагимов рассказал о вреде народных рецептов для лечения солнечных ожогов

Дерматовенеролог, косметолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Григорий Ибрагимов рассказал о вреде народных рецептов для лечения солнечных ожогов.

«Обгорев на солнце, многие бросаются мазать кожу сметаной, кефиром, ряженкой и даже йогуртом. Однако в их состав входят молочная кислота и лактобактерии. Они способны усиливать раздражение и воспаление кожи. А при сильном ожоге и вовсе могут привести к заражению кожного покрова бактериальной инфекцией», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, для самолечения обычно выбирают кисломолочную продукцию пожирнее — и этот вариант ещё хуже, так как жир образует на коже плотную плёнку и мешает выходу излишков жара из тканей.

«В результате ожог проникает всё глубже, провоцирует отёк мягких тканей», — пояснил Ибрагимов.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.