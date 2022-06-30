Госдума одобрила проект о статусе ветерана гражданским специалистам за участие в спецоперации

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским специалистам, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Как сообщается на сайте Госдумы, законопроект предлагает присвоить статус ветерана боевых действий членам гражданского персонала Вооружённых сил России, ремонтных бригад, врачам и другим специалистам, участвующим в спецоперации на Украине.

«В настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами», — уточнил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.