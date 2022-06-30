В Челябинске пресекли деятельность ОПГ, в состав которой входили иностранные граждане

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В Челябинске пресекли деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили иностранные граждане.
В Челябинске пресекли деятельность ОПГ, в состав которой входили иностранные граждане
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

«По версии следствия, обвиняемые в период с 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе международной организованной группы совместно с неустановленными лицами, незаконно сбывали наркотические средства в Челябинске», — заявили в пресс-службе ведомства.

Материалы уголовного дела направлены в Тракторозаводский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе задержали подозреваемых в сбыте наркотиков.

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