В Московском регионе задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД Медиа».
По предварительным данным, житель столицы изготавливал на дачном участке в Наро-Фоминском городском округе синтетические наркотики. Мужчина задержан.
«В это же время по разным адресам в Москве и Московской области были задержаны шестеро сообщников фигуранта, которые занимались сбытом произведённых веществ», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
«В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — сказала Волк.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае задержали пятерых участников ОПГ, подозреваемых в сбыте наркотиков.