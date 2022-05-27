В Московском регионе задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

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Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в производстве и сбыте наркотиков.
В Московском регионе задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, житель столицы изготавливал на дачном участке в Наро-Фоминском городском округе синтетические наркотики. Мужчина задержан.

«В это же время по разным адресам в Москве и Московской области были задержаны шестеро сообщников фигуранта, которые занимались сбытом произведённых веществ», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — сказала Волк.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае задержали пятерых участников ОПГ, подозреваемых в сбыте наркотиков.

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