В Пермском крае задержали участников ОПГ, подозреваемых в сбыте наркотиков

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В Пермском крае задержали пятерых участников ОПГ, подозреваемых в сбыте наркотиков.
В Пермском крае задержали участников ОПГ, подозреваемых в сбыте наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МВД России.

Злоумышленники занимались незаконной деятельностью на юге края, а также в Башкирии и Удмуртии.

Главу ОПГ и ещё двух фигурантов задержали на выезде из Чайковского, когда они собирались заняться сбытом в соседних городах. Позже были задержаны остальные подозреваемые.

Все фигуранты находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области пресекли деятельность по сбыту наркотических средств.

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