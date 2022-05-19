В Пермском крае задержали участников ОПГ, подозреваемых в сбыте наркотиков

В Пермском крае задержали пятерых участников ОПГ, подозреваемых в сбыте наркотиков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МВД России.

Злоумышленники занимались незаконной деятельностью на юге края, а также в Башкирии и Удмуртии.

Главу ОПГ и ещё двух фигурантов задержали на выезде из Чайковского, когда они собирались заняться сбытом в соседних городах. Позже были задержаны остальные подозреваемые.

Все фигуранты находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области пресекли деятельность по сбыту наркотических средств.