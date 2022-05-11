В Тамбовской области пресекли деятельность по сбыту наркотических средств
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющимся данным, уроженцы Красноярска и Байкальска организовали в Сампурском районе производство наркотиков. При обыске обнаружено химическое оборудование, реагенты, различные прекурсоры.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Расследование продолжается.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге сотрудники управления по борьбе с наркотиками пресекли деятельность группы лиц, продававших запрещённые вещества.