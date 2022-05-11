В Тамбовской области пресекли деятельность по сбыту наркотических средств

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Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области пресекли деятельность по производству, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере.
В Тамбовской области пресекли деятельность по сбыту наркотических средств
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющимся данным, уроженцы Красноярска и Байкальска организовали в Сампурском районе производство наркотиков. При обыске обнаружено химическое оборудование, реагенты, различные прекурсоры.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Расследование продолжается.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге сотрудники управления по борьбе с наркотиками пресекли деятельность группы лиц, продававших запрещённые вещества.

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