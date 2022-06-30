Адвокат Леськив рассказал о процедуре получения налогового вычета для работающих не по трудовому договору

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив рассказал о процедуре получения налогового вычета для работающих не по трудовому договору.

«Причин, по которым между физическим и юридическим лицом заключается не трудовой договор, а другой вид соглашения, может быть много. Но если гражданин получил доход, то, согласно закону, организация должна уплатить в бюджет НДФЛ по ставке 13%. А россиянин после этого имеет право заявить к возврату любой тип налогового вычета, и закон не запрещает подавать сразу на несколько вычетов», — заявил он в беседе с Life.ru.

Профессиональный налоговый вычет можно получить, если в договоре ГПХ указаны все расходы, связанные с исполнением обязательств, и по каждому виду расходов есть документальное подтверждение.

Стандартный налоговый вычет предоставляется ежемесячно за период, на который заключён договор ГПХ.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева в два раза увеличить размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей.