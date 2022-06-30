В МККК пообещали посетить удерживаемых на Украине российских моряков
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
По её словам, среди удерживаемых россиян есть женщины, у одной из которых был гипертонический криз.
«У них были трудности в том, чтобы вызвать скорую помощь… Поэтому господин Маурер заверил меня, что Красный Крест их посетит. Он обещал это сделать в ближайшее время», — рассказала Москалькова РИА Новости.
Ранее российский омбудсмен заявила об удержании на Украине восьми судов из России, общее число членов экипажа которых — 72 человека.
В мае Москалькова сообщила об освобождении на Украине 11 моряков с сухогруза «Авангард».