Власти Москвы анонсировали приём заявок на участие в программах господдержки с 1 июля

Вторая волна приёма заявок на участие в программах господдержки для стабильных компаний, которые нуждаются в новых кадрах, и предприятий, готовых дообучить сотрудников и сохранить их занятость, стартует в Москве 1 июля и продлится до 7 июля. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала, что в апреле власти Москвы утвердили пакет мер для поддержания стабильной ситуации на рынке труда. Он подразумевает программу организации постоянных, временных, общественных работ, а также обучение сотрудников производственных предприятий.

«Участниками первого этапа отбора стали более 140 компаний. Они создали свыше 15 тысяч рабочих мест для москвичей, потерявших работу, и тех, кто находится под риском увольнения», — цитирует её НСН.

Ракова объяснила начало второй волны приёма заявок высоким интересом компаний к программе.

Ранее телеканал «360» проинформировал, что благодаря порталу «Работа в России» смогли трудоустроиться 20 тыс. жителей Подмосковья.