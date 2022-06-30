Опрос показал, кого россияне считают главными наставниками в жизни

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Согласно результатам опроса, 36% респондентов считают родителей главными наставниками в жизни.
Опрос показал, кого россияне считают главными наставниками в жизни
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Результаты опроса, который провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опубликовала «Газета.Ru».

Оказалось, что 22% опрошенных считают своим главным наставником мать, а 14% — отца. Своего партнёра назвали главным наставником 6% респондентов, ещё 6% ответили, что таковым для них является руководитель на работе.

Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов «Яндекс.Аренды» сообщили, что около 69% жителей Москвы тратят на дорогу до места работы или учёбы один-два часа и более.

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