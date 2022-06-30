Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила коллег с Международным днём парламентаризма, который сегодня отмечается в пятый раз.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

«Международный день парламентаризма занял достойное место в календаре праздничных событий. Он напоминает нам о вековых парламентских традициях и о возрастающей роли, которую парламентское сообщество призвано играть в XXI веке», — отметила Матвиенко.

В своём заявлении она также добавила, что главная цель каждого парламентария — помочь людям и оправдать их высокое доверие.