Матвиенко поздравила коллег с Международным днём парламентаризма

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила коллег с Международным днём парламентаризма, который сегодня отмечается в пятый раз.
Матвиенко поздравила коллег с Международным днём парламентаризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Совфеда. 

«Международный день парламентаризма занял достойное место в календаре праздничных событий. Он напоминает нам о вековых парламентских традициях и о возрастающей роли, которую парламентское сообщество призвано играть в XXI веке», — отметила Матвиенко.

В своём заявлении она также добавила, что главная цель каждого парламентария — помочь людям и оправдать их высокое доверие.

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