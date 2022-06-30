Аналитики выяснили, сколько времени жители Москвы тратят на дорогу до работы

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Около 69% жителей Москвы тратят на дорогу до места работы или учёбы один-два часа и более.
Аналитики выяснили, сколько времени жители Москвы тратят на дорогу до работы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Яндекс.Аренды».

«Половина видят в этом проблему и хотели бы сократить время, которое проводят в пути. При этом 61% москвичей не готовы ради этого менять место жительства», — рассказали представители сервиса.

Они добавили, что основное препятствие для переезда — высокая стоимость аренды жилья.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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