В ОНК рассказали об условиях содержания двух заключённых после побега из ИВС Истры в 2021 году

Александр Бутнару и Денис Грозаву, двое из пятерых заключённых, совершивших побег в августе 2021 года из ИВС Истры, сейчас содержатся по одиночке в карцерах СИЗО №12 УФСИН Москвы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«В ходе проверки СИЗО №12 УФСИН Москвы члены ОНК обнаружили в карцерных помещениях Александра Бутнару и Дениса Грозаву», — рассказал член комиссии, отметив, что администрация изолятора не пояснила причин их водворения в эти помещения.

При этом правозащитник уточнил, что у заключённых, находящихся в карцере за нарушения правил внутреннего распорядка, койки в дневное время пристёгнуты к стене, но Бутнару и Грозаву ими пользуются.

«В московских СИЗО карцеры так используют, если гражданин просит поместить его в так называемое безопасное место, отдельно от других заключенных, но Бутнару и Грозаву утверждают, что с такими просьбами к администрации не обращались. Они также заявили, что им не выдают хозинвентарь для уборки камер, и выразили недовольство состоянием санузлов», — добавил представитель ОНК.

Ранее RT сообщал, что 6 августа 2021 года из ИВС г. Истры совершили побег пятеро заключенных: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Иван Цуркану и Денис Грозаву.

Мавриди был осуждён за убийство в ноябре 2020 года владельца компании «Мясная империя» Вячеслава Маругова. Остальные беглецы были осуждены за кражи.

Все они были обнаружены и возвращены под стражу. Бутнару был найден 18 августа 2021 года, Грозаву и Цуркану — 11 августа, Николай Тетеря — 12 августа, а Мавриди — 13 сентября.