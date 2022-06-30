Комитет Госдумы рекомендовал признать инфопродукты иноагентов вредными для детей

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Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информационные продукты иноагентов будут признаны вредными для детей.
Комитет Госдумы рекомендовал признать инфопродукты иноагентов вредными для детей
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Как сообщает ТАСС, предлагается приравнять инфопродукты иноагентов к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.

Поправку предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В апреле глава комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарёв заявил, что депутаты рассматривают единый законопроект об иностранных агентах, предлагающий не допускать иноагентов к преподавательской и просветительской работе с детьми.

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