Комитет Госдумы рекомендовал признать инфопродукты иноагентов вредными для детей

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информационные продукты иноагентов будут признаны вредными для детей.

Как сообщает ТАСС, предлагается приравнять инфопродукты иноагентов к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.

Поправку предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В апреле глава комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарёв заявил, что депутаты рассматривают единый законопроект об иностранных агентах, предлагающий не допускать иноагентов к преподавательской и просветительской работе с детьми.