«Ъ»: авиакомпании попросили Минтранс отменить требование об охране невъездных пассажиров

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Российские авиакомпании попросили Министерство транспорта отменить новое требование об ответственности перевозчиков за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию.
«Ъ»: авиакомпании попросили Минтранс отменить требование об охране невъездных пассажиров
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По её данным, авиаперевозчики просят ведомство об отмене новых правил пропуска пассажиров через госграницу.

Согласно им, авиакомпании отвечают за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, которым отказали во въезде в Россию. 

Сообщается, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс разъяснить, что подразумевается под «ответственностью за охрану пассажиров и членов экипажей».

Компании также заявляют об отсутствии у них подобных полномочий и выражают опасения, что их расходы на услуги аэропортов возрастут. 

Ранее Министерство транспорта сообщило, что в полном объёме возместит пассажирам денежные средства за отменённые рейсы с 24 февраля по 1 июля на внутрироссийских направлениях.

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