«Ъ»: авиакомпании попросили Минтранс отменить требование об охране невъездных пассажиров

Российские авиакомпании попросили Министерство транспорта отменить новое требование об ответственности перевозчиков за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По её данным, авиаперевозчики просят ведомство об отмене новых правил пропуска пассажиров через госграницу.

Согласно им, авиакомпании отвечают за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, которым отказали во въезде в Россию.

Сообщается, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс разъяснить, что подразумевается под «ответственностью за охрану пассажиров и членов экипажей».

Компании также заявляют об отсутствии у них подобных полномочий и выражают опасения, что их расходы на услуги аэропортов возрастут.

Ранее Министерство транспорта сообщило, что в полном объёме возместит пассажирам денежные средства за отменённые рейсы с 24 февраля по 1 июля на внутрироссийских направлениях.