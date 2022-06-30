«Ъ»: авиакомпании попросили Минтранс отменить требование об охране невъездных пассажиров
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Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
По её данным, авиаперевозчики просят ведомство об отмене новых правил пропуска пассажиров через госграницу.
Согласно им, авиакомпании отвечают за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, которым отказали во въезде в Россию.
Сообщается, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс разъяснить, что подразумевается под «ответственностью за охрану пассажиров и членов экипажей».
Компании также заявляют об отсутствии у них подобных полномочий и выражают опасения, что их расходы на услуги аэропортов возрастут.
Ранее Министерство транспорта сообщило, что в полном объёме возместит пассажирам денежные средства за отменённые рейсы с 24 февраля по 1 июля на внутрироссийских направлениях.