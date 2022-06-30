Умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин

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Умер ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката Василия Куликова.
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Анатолий скончался ночью в реанимационном отделении ФМБА на Ореховом бульваре», — заявил адвокат.

По его словам, Полянкина госпитализировали около двух недель в связи с обострением его заболеваний на фоне уголовного преследования по делу о мошенничестве.

16 апреля Бабушкинский районный суд Москвы постановил поместить Полянкина под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого студенческий совет ВШСИ сообщил, что Полянкин уволил с должности художественного руководителя института Константина Райкина.

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