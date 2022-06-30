Умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин
- РИА Новости
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«Анатолий скончался ночью в реанимационном отделении ФМБА на Ореховом бульваре», — заявил адвокат.
По его словам, Полянкина госпитализировали около двух недель в связи с обострением его заболеваний на фоне уголовного преследования по делу о мошенничестве.
16 апреля Бабушкинский районный суд Москвы постановил поместить Полянкина под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
До этого студенческий совет ВШСИ сообщил, что Полянкин уволил с должности художественного руководителя института Константина Райкина.