«Полярные авиалинии» окажут помощь пострадавшим при жёсткой посадке Ми-8 в Якутии

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В авиакомпании «Полярные авиалинии» пообещали оказать помощь пострадавшим в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Алданском районе Якутии.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на официальном сайте

«Авиакомпания окажет помощь пострадавшим в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 МТВ в Алданском районе... Назначено расследование Межгосударственного авиационного комитета. Авиакомпания окажет содействие в его проведении и выяснении причин», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате жёсткой посадки вертолёта пострадали 15 человек, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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