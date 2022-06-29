В Подмосковье рассказали о ремонте самых протяжённых дорог в сезоне

В Московской области приступили к ремонту самых протяжённых дорог в текущем сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

«В рамках текущего ремонтного сезона самыми протяжёнными участками, на которых заменят асфальт, стали четыре региональные дороги в Дмитрове, Егорьевске, Щёлкове и Серпухове. Работы уже ведутся на всех этих участках общей протяжённостью порядка 100 км, в том числе с применением новой асфальтобетонной смеси», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Также стало известно, что в историческом центре Тулы отремонтируют около 1,6 км дорог, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Работы должны быть завершены до конца лета.

Ранее сообщалось, что в рамках ремонтного сезона в Подмосковье отремонтировали 500-ю дорогу.