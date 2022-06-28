В Московской области рассказали о темпах ремонта дорог

В рамках ремонтного сезона в Подмосковье отремонтировали 500-ю дорогу.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ремонтные работы в Подмосковье в разгаре и идут согласно графику. Сейчас уже отремонтировали 500-ю дорогу в городе Подольске с применением ЩМА-20», — заявил министр ведомства Алексей Гержик.

Уточняется, что на отремонтированном участке дороги нанесли разметку.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о дорожных проектах, реализуемых в регионе.