Вице-премьер Борисов сообщил о достижениях России в области нитридных лазеров

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил о достижениях российских разработчиков в области твердотельных нитридных боевых лазеров.

Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал в ходе форума «Инженеры будущего».

«Я вам выдам один секрет. Речь действительно шла о серьёзных наших достижениях в области нитридных лазеров, мы сделали очень серьёзный задел по отношению даже к мировым достижениям», — сказал Борисов.

По его словам, этот «задел» составляет примерно три-пять лет. По его словам, российские разработчики смогли найти интересные технические решения.

В мае Борисов заявил, что в ходе спецоперации ВС России на Украине был использован лазерный комплекс «Задира».

По его словам, система способна поражать беспилотники на дальности 5 км с помощью теплового излучения.

Подробнее — в материале RT.