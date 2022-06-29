В Татарстане на воду спустили скоростное пассажирское судно «Метеор-2020»
- РИА Новости
Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на сообщение АО «Зеленодольский завод имени Горького».
Спуск на воду означает, что строительство и эксплуатация «Метеоров» возобновится, говорится в сообщении.
Модернизирована крыльевая схема СПК, а для пассажиров улучшены условия внутри судна.
Кроме того, в обновлённом «Метеоре» созданы условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и оборудованы места для матерей с младенцами.
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