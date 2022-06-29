В Татарстане на воду спустили скоростное пассажирское судно «Метеор-2020»

Короткая ссылка
В Татарстане в честь празднования Дня кораблестроителя на воду спустили скоростное пассажирское судно на подводных крыльях (СПК) «Метеор-2020».
В Татарстане на воду спустили скоростное пассажирское судно «Метеор-2020»
  • РИА Новости

Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на сообщение АО «Зеленодольский завод имени Горького».

Спуск на воду означает, что строительство и эксплуатация «Метеоров» возобновится, говорится в сообщении.

Модернизирована крыльевая схема СПК, а для пассажиров улучшены условия внутри судна.

Кроме того, в обновлённом «Метеоре» созданы условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и оборудованы места для матерей с младенцами.

Ранее НСН передал сообщение властей Москвы о росте инвестиций в производства ОЭЗ «Технополис Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить