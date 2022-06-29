Ижевск получит новые троллейбусы в 2024 году в рамках нацпроекта

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Ижевск получит новые троллейбусы в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ижевск получит новые троллейбусы в 2024 году в рамках нацпроекта
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачёва.

Подвижной состав будет приобретаться со скидкой с применением механизма льготного лизинга. Всего столица республики получит 19 низкопольных троллейбусов.

«Удмуртия подала заявку в Минтранс России наряду с другими 44 регионами страны. А сейчас мы получили подтверждение, что попали в программу. Участвовать в подобных проектах стало важным принципом нашей работы», — отметил председатель правительства республики Ярослав Семёнов. Его слова приводит izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Всего в рамках нацпроекта в 2022—2024 годах в 21 городскую агломерацию поступит 1161 единица общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Твери запустили новый способ оплаты проезда через Bluetooth.

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