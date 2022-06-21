В Твери запустили новый способ оплаты проезда через Bluetooth

В Твери запустили новый способ оплаты проезда в автобусах — через Bluetooth.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Услуга доступна пассажирам «Транспорта Верхневолжья», у которых есть смартфон с функцией Bluetooth и GPS, а также с приложением «Волга».

«Пилотные испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, а значит, при массовом использовании сервиса уменьшится и общее время в пути», — отметили ранее в «Транспорте Верхневолжья».

Это обусловлено тем, что пассажиры не задерживаются в проходе для оплаты проезда, а сразу занимают место в салоне автобуса.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.