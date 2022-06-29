Москалькова рассказала об обращениях, поступивших в 2021 году

В 2021 году к уполномоченному по правам человека поступило почти 60 тыс. жалоб, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова на пленарном заседании Госдумы, выступая с докладом об итогах работы.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметила Москалькова, было много коллективных обращений, в том числе от трудовых коллективов, а также от граждан, которым не давали жильё или выселяли.

В прошлом году в аппарате омбудсмена изучили свыше 5 тыс. уголовно-гражданских и административных дел.

«По нашей инициативе проведено более 18,5 тыс. прокурорских и ведомственных проверок», — отметила Москалькова.

По 2,2 тыс. обращений установлены нарушения прав человека. Как уточнила омбудсмен, по этим случаям нарушения со стороны органов власти и должностных лиц устранены.

«В общей сложности восстановлены права 11 тыс. граждан», — добавила Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека заявила, что жалобы на нарушения прав россиян в 2021 году поступили более чем из 50 стран.