Замминистра Мухтиярова прокомментировала ситуацию на рынке труда

Замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова прокомментировала ситуацию на рынке труда.

«Мы, конечно, рассчитывали самые разные сценарии. И правительство предпринимает целый комплекс мер для минимизации рисков для рынка труда. Поэтому определённый оптимизм можно выразить: экономика реагирует достаточно гибко на всё, что сейчас происходит, и господдержка помогает в этой адаптации», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, среди основных мер поддержки — переобучение. Как отметила Мухтиярова, 75% граждан после повышения квалификации и обучения находят работу, трудоустраиваются или открывают своё дело.

«Следующая мера — временные работы. Организациям, которые объявили простой или ввели неполную занятость, дают средства, чтобы они могли оплатить своим работникам выполнение других обязанностей на период приостановления основной работы», — сказала замминистра.

Она добавила, что в числе других мер — оплачиваемые общественные работы, субсидирование найма молодых специалистов.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова в беседе с НСН рассказала о перспективных специальностях.