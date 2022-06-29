В Удмуртии задержан повредивший мемориальный комплекс подросток
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Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по республике.
Подросток объяснил свой поступок тем, что хотел сдать на металлолом железные болты, которыми крепились таблички с названиями городов-героев.
Таблички, оставшиеся без креплений, упали и разбились.
По информации izhlife.ru, правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.
Ранее «Янтарный край» передавал, что следователи задержали 48-летнего мужчину, который пожарил курицу на Вечном огне в Калининграде.