В Удмуртии задержан повредивший мемориальный комплекс подросток

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В Каракулино (Удмуртия) полиция задержала 15-летнего подростка, который повредил памятные таблички на мемориальном комплексе воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В Удмуртии задержан повредивший мемориальный комплекс подросток
  • © пресс-служба МВД по республике

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по республике.

Подросток объяснил свой поступок тем, что хотел сдать на металлолом железные болты, которыми крепились таблички с названиями городов-героев. 

Таблички, оставшиеся без креплений, упали и разбились.

По информации izhlife.ru, правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. 

Ранее «Янтарный край» передавал, что следователи задержали 48-летнего мужчину, который пожарил курицу на Вечном огне в Калининграде.

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