В Удмуртии задержан повредивший мемориальный комплекс подросток

В Каракулино (Удмуртия) полиция задержала 15-летнего подростка, который повредил памятные таблички на мемориальном комплексе воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по республике.

Подросток объяснил свой поступок тем, что хотел сдать на металлолом железные болты, которыми крепились таблички с названиями городов-героев.

Таблички, оставшиеся без креплений, упали и разбились.

По информации izhlife.ru, правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.

Ранее «Янтарный край» передавал, что следователи задержали 48-летнего мужчину, который пожарил курицу на Вечном огне в Калининграде.