Во Владивостоке с 1 по 3 июля пройдёт музыкальный форум

Во Владивостоке с 1 по 3 июля в рамках праздничной программы ко дню рождения города пройдёт Дальневосточный музыкальный форум.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья, цель форума — превратить Владивосток в настоящий центр культурного обмена и место притяжения талантливых и творческих людей со всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках форума, который пройдёт в Дальневосточном федеральном университете и различных локациях города, организуют пленарные дискуссии, круглые столы, творческие встречи и лекции.

Хедлайнерами музыкального форума станут «Мумий Тролль» и «Комсомольск», Максим Свобода, Михаил Житов, Михаил Фон Гааль.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в саду «Эрмитаж» в конце июля пройдёт фестиваль шахмат и джаза.