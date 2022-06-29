Во Владивостоке с 1 по 3 июля пройдёт музыкальный форум

Короткая ссылка
Во Владивостоке с 1 по 3 июля в рамках праздничной программы ко дню рождения города пройдёт Дальневосточный музыкальный форум.
Во Владивостоке с 1 по 3 июля пройдёт музыкальный форум
  • РИА Новости

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья, цель форума — превратить Владивосток в настоящий центр культурного обмена и место притяжения талантливых и творческих людей со всего Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В рамках форума, который пройдёт в Дальневосточном федеральном университете и различных локациях города, организуют пленарные дискуссии, круглые столы, творческие встречи и лекции.

Хедлайнерами музыкального форума станут «Мумий Тролль» и «Комсомольск», Максим Свобода, Михаил Житов, Михаил Фон Гааль.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в саду «Эрмитаж» в конце июля пройдёт фестиваль шахмат и джаза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить