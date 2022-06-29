Выпускниками школ Подмосковья стали более 20 детей — беженцев из Донбасса и с Украины

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Выпускниками подмосковных школ стали 24 ученика из Донбасса и с Украины.
Выпускниками школ Подмосковья стали более 20 детей — беженцев из Донбасса и с Украины
  • РИА Новости

Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья.

«У нас в этом году 37 тыс. человек закончили 11-й класс. Результаты хорошие. Спасибо нашим преподавателям, педагогам, потому что на них всегда очень большая ответственность. Хочу поздравить всех с окончанием школы», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с выпускниками.

Воробьёв в своей речи также упомянул выпускников из Донбасса и с Украины.

«Вы говорите, как вас хорошо приняли. Мне кажется, во все времена так было, есть и будет для всех наших соседей, гостей, которые к нам приезжают», — подчеркнул губернатор.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова Андрея Воробьёва сообщил, что подмосковным учителям, чьи ученики получили 100 баллов на ЕГЭ, выплатят гранты и премии.

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