В Подмосковье оформили около 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минздрав.
В рамках приёма лечащий врач выписывает рецепты в электронном виде.
Сам рецепт можно увидеть в личном кабинете на портале госуслуг. Чтобы получить медикаменты по такому рецепту, пациент должен обратиться в аптеку и назвать свои данные.
По желанию пациент может получить рецепт в бумажном виде.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщила, что на Ярцевской улице в Москве откроют восьмой флагманский офис «Мои документы».