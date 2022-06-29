В Подмосковье оформили около 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства

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С сентября 2021 года в Подмосковье оформили около 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства, из них 2,9 млн — в этом году.
В Подмосковье оформили около 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минздрав.

В рамках приёма лечащий врач выписывает рецепты в электронном виде.

Сам рецепт можно увидеть в личном кабинете на портале госуслуг. Чтобы получить медикаменты по такому рецепту, пациент должен обратиться в аптеку и назвать свои данные.

По желанию пациент может получить рецепт в бумажном виде.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщила, что на Ярцевской улице в Москве откроют восьмой флагманский офис «Мои документы».

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