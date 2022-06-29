Глава Конституционного суда Зорькин выступил против возвращения смертной казни в России

Смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой к Конституции, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики.

«И в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики», — цитирует РИА Новости Зорькина.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни не стоит на повестке дня в Кремле. Так он прокомментировал идею лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о возможности проведения референдума о возвращении смертной казни.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал мнение, что данная инициатива нереализуема, поскольку таким способом этот вопрос решить нельзя.