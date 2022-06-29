КТК возобновит работу ВПУ-2 под Новороссийском с 1 июля

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновит работу второго выносного причального устройства (ВПУ-2) на морском терминале под Новороссийском после ремонта с 1 июля.
КТК возобновит работу ВПУ-2 под Новороссийском с 1 июля
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что продолжается обследование морского дна в районе ВПУ-1. В сообщении говорится, что «эксплуатация ВПУ-1 приостановлена до 5 июля 2022 года».

При этом эксплуатация третьего выносного причального устройства выполняется в штатном режиме. Это позволяет выполнить заявки грузоотправителей в соответствии с текущим графиком отгрузки.

«Эксплуатация ВПУ-2 будет возобновлена с 1 июля 2022 года», — заявили в КТК.

Также отмечается, что по результатам утилизации потенциально взрывоопасных предметов «КТК получит заключение штаба Черноморского флота с разрешением производства работ, связанных с касанием дна, в акватории транспортной безопасности ВПУ-1 и ВПУ-2».

24 апреля КТК возобновил работу ВПУ-3 на морском терминале под Новороссийском после ремонта.

28 июня в администрации сообщали, что фугас образца 1943 года обнаружен в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума во время планового обследования.

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