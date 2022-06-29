Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи стратегических видов сырья
- AP
«Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального собрания Российской Федерации проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья», — говорится в поручении на сайте Кремля.
Также кабмину поручено реализовать комплекс первоочередных мероприятий по формированию спроса на отечественные твёрдые полезные ископаемые.
Отмечается, что данные меры необходимы для обеспечения технологической независимости и безопасности России.
Ранее Путин заявил, что Россия активно переориентирует экономические потоки на надёжных партнёров.