Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи стратегических видов сырья

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Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических и дефицитных видов сырья.
Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи стратегических видов сырья
  • AP

«Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального собрания Российской Федерации проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Также кабмину поручено реализовать комплекс первоочередных мероприятий по формированию спроса на отечественные твёрдые полезные ископаемые.

Отмечается, что данные меры необходимы для обеспечения технологической независимости и безопасности России.

Ранее Путин заявил, что Россия активно переориентирует экономические потоки на надёжных партнёров.

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