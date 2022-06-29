Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи стратегических видов сырья

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических и дефицитных видов сырья.

«Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального собрания Российской Федерации проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Также кабмину поручено реализовать комплекс первоочередных мероприятий по формированию спроса на отечественные твёрдые полезные ископаемые.

Отмечается, что данные меры необходимы для обеспечения технологической независимости и безопасности России.

Ранее Путин заявил, что Россия активно переориентирует экономические потоки на надёжных партнёров.