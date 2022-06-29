В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, хранившего арсенал оружия и боеприпасов

У жителя Бавлинского района Татарстана, хранившего оружие и боеприпасы в своём доме, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из республики изъяли их из незаконного оборота.

Об этом информирует «Бизнес Online» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«В ходе обыска в доме у жителя Бавлинского района полицейские обнаружили восемь единиц оружия, шесть ручных гранат, около тысячи патронов различного калибра, два арбалета, штык-нож к автомату Калашникова, а также большое количество составных частей к различным экземплярам оружия», — рассказала она.

Против обвиняемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и ст. 223 («Незаконное изготовление оружия») УК России.

Ранее в Ульяновске полиция задержала жителя областного центра, который осуществлял незаконное хранение гильз и пуль с целью изготовления боеприпасов.