В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, хранившего арсенал оружия и боеприпасов

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У жителя Бавлинского района Татарстана, хранившего оружие и боеприпасы в своём доме, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из республики изъяли их из незаконного оборота.
В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, хранившего арсенал оружия и боеприпасов
  • РИА Новости

Об этом информирует «Бизнес Online» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«В ходе обыска в доме у жителя Бавлинского района полицейские обнаружили восемь единиц оружия, шесть ручных гранат, около тысячи патронов различного калибра, два арбалета, штык-нож к автомату Калашникова, а также большое количество составных частей к различным экземплярам оружия», — рассказала она.

Против обвиняемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и ст. 223 («Незаконное изготовление оружия») УК России.

Ранее в Ульяновске полиция задержала жителя областного центра, который осуществлял незаконное хранение гильз и пуль с целью изготовления боеприпасов.

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