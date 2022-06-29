В Тюменской области почти 18,5 тысячи человек пострадали от клещей

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В Тюменской области 18 448 человек пострадали от клещей. Как уточняется, 3639 из них — дети до 14 лет.
В Тюменской области почти 18,5 тысячи человек пострадали от клещей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

В регионе подтвердили 19 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

При этом число обращений в медорганизации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

При укусе клеща жители Тюмени могут обратиться в приёмное отделение инфекционной клинической больницы, а жители муниципалитетов — в областные больницы.

Ранее издание «Вести Подмосковья» рассказало, как защитить детей от укусов клещей.

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