В Тюменской области почти 18,5 тысячи человек пострадали от клещей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.
В регионе подтвердили 19 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом.
При этом число обращений в медорганизации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
При укусе клеща жители Тюмени могут обратиться в приёмное отделение инфекционной клинической больницы, а жители муниципалитетов — в областные больницы.
Ранее издание «Вести Подмосковья» рассказало, как защитить детей от укусов клещей.