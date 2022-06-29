Исследование: цены на перелёты по России в III квартале снизились

Цены на перелёты по России в III квартале 2022 года (июль, август, сентябрь) снизились на 3—4% в годовом выражении — до 7200—8730 рублей за билет в одну сторону.

РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервисы Onetwotrip и «Туту.ру». Как уточняется, снижение цен происходит в связи с тем, что авиакомпании устраивают распродажи, чтобы перевезти не менее 100 млн пассажиров за 2022 год в рамках поручения президента России. По данным исследования, самым популярным у россиян направлением стала Москва — 21,9% выкупленных билетов. Ранее в беседе с радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, какие туры выходного дня набирают популярность среди россиян.