Исследование: цены на перелёты по России в III квартале снизились
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервисы Onetwotrip и «Туту.ру».
Как уточняется, снижение цен происходит в связи с тем, что авиакомпании устраивают распродажи, чтобы перевезти не менее 100 млн пассажиров за 2022 год в рамках поручения президента России.
По данным исследования, самым популярным у россиян направлением стала Москва — 21,9% выкупленных билетов.
Ранее в беседе с радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, какие туры выходного дня набирают популярность среди россиян.