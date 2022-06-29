Представитель ВОЗ напомнила о важности принятия мер для замедления распространения коронавируса

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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович напомнила о необходимости принятия мер с целью замедления распространения коронавируса.
Представитель ВОЗ напомнила о важности принятия мер для замедления распространения коронавируса
  • РИА Новости

«На данный момент мы также наблюдаем рост числа случаев и госпитализаций в связи с COVID-19 в нескольких европейских странах. Эволюция вируса SARS-CoV-2 остается непредсказуемой, что усугубляется его широкой циркуляцией и интенсивным распространением среди людей. Мы также всё ещё наблюдаем тяжёлые и смертельные случаи, особенно среди уязвимых лиц», — рассказала Вуйнович в интервью «Российской газете».

Она также напомнила, что вирус всё ещё является новым респираторным патогеном, который до сих пор не занял окончательную экологическую нишу.

В этом году планируется снизить масштаб пандемии и избавиться от её тяжёлых последствий. В связи с этим Вуйнович рекомендует продолжать принимать меры для снижения распространённости коронавируса.

Ранее kp.ru сообщила, что в Пермском крае выявили 41 случай коронавируса.

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