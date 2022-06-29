В Ижевске вынесли приговор 11 членам межрегиональной наркобанды

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Ижевский суд вынес приговор 11 жителям Удмуртии, Башкортостана и Пермского края, которые признаны виновными в незаконном обороте наркотиков в составе преступного сообщества.
В Ижевске вынесли приговор 11 членам межрегиональной наркобанды
  • РИА Новости

Об этом информирует izhlife.ru со ссылкой на пресс-служба регионального МВД России. 

Следствие установило, что в течение нескольких месяцев обвиняемые продавали синтетические наркотики через интернет-магазин.

Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 4,2 до 5,5 лет. Приговор, как отмечается, вступил в законную силу.

В начале апреля сайт Newinform сообщал, что в Забайкальском крае полиция завершила расследование уголовного дела в отношении членов банды наркоторговцев.

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