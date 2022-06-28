В Национальной ассоциации грузового автотранспорта прокомментировали ситуацию с логистикой для импорта

Короткая ссылка
Президент Национальной ассоциации грузового автотранспорта Владимир Матягин прокомментировал ситуацию с логистикой для импорта и экспорта.
В Национальной ассоциации грузового автотранспорта прокомментировали ситуацию с логистикой для импорта
  • Gettyimages.ru

«Основной поток грузов в Россию сейчас идёт через Турцию. Активно задействованы также Казахстан, Грузия, Армения, Киргизия, Азербайджан», — цитирует эксперта newizv.ru.

Эксперт напомнил, что в случае с Европой транзит через территорию Литвы в Калининградскую область недавно прекратился.

«С Финляндией, с местными транспортными компаниями, есть взаимодействие, хотя они и опасаются заезжать на территорию России. Обмен грузов с финскими тягачами происходит в таможенной зоне пограничного перехода», — сообщил Матягин.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с импортозамещением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить