В Национальной ассоциации грузового автотранспорта прокомментировали ситуацию с логистикой для импорта

Президент Национальной ассоциации грузового автотранспорта Владимир Матягин прокомментировал ситуацию с логистикой для импорта и экспорта.

«Основной поток грузов в Россию сейчас идёт через Турцию. Активно задействованы также Казахстан, Грузия, Армения, Киргизия, Азербайджан», — цитирует эксперта newizv.ru.

Эксперт напомнил, что в случае с Европой транзит через территорию Литвы в Калининградскую область недавно прекратился.

«С Финляндией, с местными транспортными компаниями, есть взаимодействие, хотя они и опасаются заезжать на территорию России. Обмен грузов с финскими тягачами происходит в таможенной зоне пограничного перехода», — сообщил Матягин.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с импортозамещением.