В Калининградской области рассказали о профессиях, представители которых чаще всего работают сверхурочно
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на сервис SuperJob.
Выяснилось, что 53% респондентов работают сверх нормы, а 36% жителей региона на переработки не жалуются.
Чаще всего сверхурочно трудятся фармацевты, экономисты, пиарщики, администраторы, воспитатели и медсёстры.
Самые продолжительные переработки — у медсестёр и учителей. Они работают в среднем на 40% дольше.
Далее следуют врачи и менеджеры по логистике (36%) и юристы (31%).
Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова в беседе с НСН рассказала о перспективных специальностях.