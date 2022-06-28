В Калининградской области рассказали о профессиях, представители которых чаще всего работают сверхурочно

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В Калининградской области рассказали о профессиях, представители которых наиболее часто работают сверхурочно.
В Калининградской области рассказали о профессиях, представители которых чаще всего работают сверхурочно
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на сервис SuperJob.

Выяснилось, что 53% респондентов работают сверх нормы, а 36% жителей региона на переработки не жалуются.

Чаще всего сверхурочно трудятся фармацевты, экономисты, пиарщики, администраторы, воспитатели и медсёстры.

Самые продолжительные переработки — у медсестёр и учителей. Они работают в среднем на 40% дольше.

Далее следуют врачи и менеджеры по логистике (36%) и юристы (31%).

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова в беседе с НСН рассказала о перспективных специальностях.

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