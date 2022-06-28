Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал автобусное сообщение Крыма с Херсоном, Бердянском и Мелитополем.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«С 1 июля впервые за 8 лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями... Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобождённых территориях — за рубли и за гривны», — написал Аксенов.

Он добавил, что безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что пассажирское сообщение между освобождёнными от украинских военных городами восстановлено.