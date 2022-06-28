В Тюменской области переселенцы из ДНР и ЛНР смогут получить профессиональное образование
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ru».
Сейчас ведётся набор на обучение по специальностям «делопроизводитель», «электромонтёр», «специалист по кадрам». Обучение продлится два месяца.
Как сообщают в информационном центре правительства региона, профессиональное обучение организовано в соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий, который в настоящее время содержит более 200 позиций.
Для того чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Тюменской области на портале «Работа России» и после этого на личном приёме подать заявление на профессиональное обучение.
Ранее «Вечерняя Москва» со ссылкой на первого замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения Александру Александрову сообщила, что более 12 тыс. москвичей освоили профессию няни в центре «Моя карьера».