В Тюменской области переселенцы из ДНР и ЛНР смогут получить профессиональное образование

В Тюменской области организовано профессиональное и дополнительное профессиональное образование для незанятых и ищущих работу граждан, а также для людей, вынужденно покинувших ЛНР, ДНР и Украину.

Об этом сообщает «Вслух.ru».

Сейчас ведётся набор на обучение по специальностям «делопроизводитель», «электромонтёр», «специалист по кадрам». Обучение продлится два месяца.

Как сообщают в информационном центре правительства региона, профессиональное обучение организовано в соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий, который в настоящее время содержит более 200 позиций.

Для того чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Тюменской области на портале «Работа России» и после этого на личном приёме подать заявление на профессиональное обучение.

Ранее «Вечерняя Москва» со ссылкой на первого замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения Александру Александрову сообщила, что более 12 тыс. москвичей освоили профессию няни в центре «Моя карьера».