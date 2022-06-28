На соискание премии «Мы вместе — 2022» поступило более 31 тысячи заявок

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На соискание премии «Мы вместе — 2022» поступило свыше 31 тыс. заявок.
На соискание премии «Мы вместе — 2022» поступило более 31 тысячи заявок
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу движения.

«Такой результат подтверждает общественный запрос на участие в благотворительных и волонтёрских проектах — социологи подтверждают рост числа волонтёров в стране, а бизнес, несмотря на кризис, только расширил свои социальные программы», — заявил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

Отмечается, что количество поданных заявок на 20% превышает показатели прошлого года.

Наиболее популярными номинациями стали «Большая перемена» и «Страна возможностей».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.

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