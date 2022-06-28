Врач Новосёлов рассказал, как спастись от жары в мегаполисе

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Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов рассказал о способах избежать жары в мегаполисе.
Врач Новосёлов рассказал, как спастись от жары в мегаполисе
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«Я бы советовал покинуть города в таком температурном пике. Такая жара была в 2010 году, и это привело к избыточной смертности», — сказал он в комментарии Общественной службе новостей.

Специалист призвал граждан последовать примеру жителей Европы, которые стали переселяться из последних этажей.

«Европейцы заметили уже эту жару и рекомендуют не жить на последних этажах высотных зданий, они также озаботились теплоизоляцией стен... Надо отдыхать в помещениях, которые имеют пониженную температуру: это каменный частный дом или подвальное помещение», — отметил Новосёлов.

Собеседник издания также сообщил о необходимости соблюдать питьевой режим на протяжении дня и присматривать за пожилыми людьми, стремясь не допустить у них возникновения отёков.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала в беседе с Nation News, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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