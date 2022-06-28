Медведев: ослаблять внимание к пандемии нельзя
- РИА Новости
Он выступил с предложением обсудить во время встречи создание системы защиты от новых инфекций.
«Ослаблять внимание к пандемии нельзя, как, собственно, и к тем выводам, которые все мы с вами сделали в результате совместной работы по противодействию новой коронавирусной инфекции», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 1425 человек с коронавирусом, накануне — 617.
До этого ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.