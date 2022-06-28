Медведев: ослаблять внимание к пандемии нельзя

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания о научно-технологических подходах к совершенствованию иммунопрофилактики в контексте борьбы с биологическими угрозами заявил, что тема пандемии остаётся по-прежнему актуальной и нельзя ослаблять внимание к ней.
Медведев: ослаблять внимание к пандемии нельзя
  • РИА Новости

Он выступил с предложением обсудить во время встречи создание системы защиты от новых инфекций.

«Ослаблять внимание к пандемии нельзя, как, собственно, и к тем выводам, которые все мы с вами сделали в результате совместной работы по противодействию новой коронавирусной инфекции», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 1425 человек с коронавирусом, накануне — 617.

До этого ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.

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