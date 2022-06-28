Песков назвал приоритетом создание в России комфортных условий для работы учёных

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призыв британского премьер-министра Бориса Джонсона к учёным из России переезжать в Великобританию.
Песков назвал приоритетом создание в России комфортных условий для работы учёных
  • РИА Новости

«Удержать учёных, удержать любых специалистов можно только комфортными условиями для работы», — отметил Песков.

Он напомнил о действующих в России системах грантов и создания специализированных лабораторий для молодых учёных.

«Создание условий здесь, в России, для наших учёных — это ещё один приоритет, и вы знаете, что достаточно объёмные программы действуют. И действуют эффективно, потому что кто-то на определённом этапе своей научной карьеры уезжает, потом кто-то возвращается. И много учёных (и молодых, и уже опытных) — они возвращаются в нашу страну, начинают заниматься здесь отдельными проектами. Это абсолютно нормальная практика», — сказал Песков.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал предложение британского премьера Бориса Джонсона к российским учёным переехать в Великобританию.  Бальбек усомнился в желании российских учёных переезжать в государство, которое «льёт грязь» на Россию и «всячески пакостит».

По мнению специалиста, в действительности британские власти заинтересованы не в притоке научных деятелей, а в нанесении ущерба России.

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