Более 12 тысяч москвичей освоили профессию няни в центре «Моя карьера»

Более 12 тыс. москвичей старшего поколения освоили профессию няни в школе «Бабушка и дедушка на час» на базе специализированного центра занятости «Моя карьера».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на первого замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения Александры Александровой.

По её словам, более 55% прошедших обучение граждан успешно трудоустроились в московские семьи, около 10% работают в социальной сфере.

В ходе обучения будущие няни посещали лекции по профессиональной этике, конфликтологии, теории поколений, а также сдавали экзамены и проходили стажировки в семьях, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее РИАМО со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы сообщило, что начиная с 2019 года в профориентационных проектах центра занятости «Моя карьера» приняли участие около 8 тыс. школьников в возрасте от 14 до 17 лет.