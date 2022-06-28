Анонсировали спуск на воду модернизированной старейшей подлодки ЧФ «Алроса»

Впервые за восемь лет в море выйдет для проведения ходовых испытаний модернизированная старейшая подлодка Черноморского флота «Алроса».

«Лодка полностью готова к выходу на заводские ходовые испытания, выход состоится в самое ближайшее время», — заявили ТАСС на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота.

«Алроса» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 877В «Палтус», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. До 2013 года долгое время являлась единственной действующей подводной лодкой ЧФ.

В последние годы субмарина находилась на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе, где она была разобрана, а затем собрана заново с заменой всех необходимых элементов.

Ранее сообщалось, что экипаж субмарины завершил швартовые испытания, однако точные сроки возвращения подлодки в боевой строй не назывались.