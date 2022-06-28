«Известия»: в России предложили повысить необлагаемую налогом сумму при продаже жилья
- РИА Новости
Как пишет газета «Известия», федеральная компания «Этажи» направила соответствующее предложение в правительство.
Как считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, такая мера будет стимулировать покупательную способность, так как, по сути, вернёт данные средства в реальный сектор экономики.
Отмечается, что данную инициативу также поддерживают девелоперы.
Ранее сообщалось, что максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России могут увеличить в два раза.