«Известия»: в России предложили повысить необлагаемую налогом сумму при продаже жилья

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Крупные российские риелторские компании предложили повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов с 1 млн до 3 млн рублей в том случае, если владелец взамен покупает новое жильё.
«Известия»: в России предложили повысить необлагаемую налогом сумму при продаже жилья
  • РИА Новости

Как пишет газета «Известия», федеральная компания «Этажи» направила соответствующее предложение в правительство.

Как считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, такая мера будет стимулировать покупательную способность, так как, по сути, вернёт данные средства в реальный сектор экономики.

Отмечается, что данную инициативу также поддерживают девелоперы.

Ранее сообщалось, что максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России могут увеличить в два раза.

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