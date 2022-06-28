Медведев: попытки посягнуть на Крым могут привести к войне с НАТО

Попытка страны, входящей в НАТО, посягнуть на Крым может привести к конфликту России со всем альянсом, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом», — сказал Медведев в интервью газете «Аргументы и Факты».

По его словам, такой сценарий может привести к третьей мировой войне и тотальной катастрофе.

13 мая украинский президент Владимир Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1 заявил, что Украина не признает российскую принадлежность Крыма и автономию Луганской и Донецкой народных республик.

Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума на полуострове: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.